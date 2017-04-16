В Москве сегодня дует ледяной ветер и периодически идет снег

Автор: Uwis Дата публикации: 13:26

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В Москве сегодня дует ледяной ветер и периодически идет снег. Сегодня нужно одеваться потеплее и лучше одеть перчатки.