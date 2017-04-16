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В Москве сегодня дует ледяной ветер и периодически идет снег

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:26
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В Москве сегодня дует ледяной ветер и периодически идет снег. Сегодня нужно одеваться потеплее и лучше одеть перчатки.

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