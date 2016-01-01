В Кемеровской области питьевую воду сливают в поле (ВИДЕО)

Автор: Аноним Дата публикации: 14:02

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В Кемеровской области питьевую воду сливают в поле. Об этом сообщает мобильный репортёр из города Таштагол.

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30 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/183073

Выше всего города установлены водонапорные ёмкости, куда круглые сутки накачивают водопроводную воду для снабжения жилых домов. Уровень, относительно реки, где проходит центральный водовод, приблизительно 150 метров. Насосы качают в ёмкости фильтрованную и хлорированную воду. А её перелив выходит прямо на поляну, и излишки воды сливаются круглые сутки просто на землю."При этом везде трубят про экономию," - возмущается мобильный репортёр. "А насосы потребляют тысячи киловатт-часов, качая воду. В организациях за перерасход воды наказывают работников. А воду сливают просто так," - добавляет местный житель.