В Кемеровской области питьевую воду сливают в поле (ВИДЕО)
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 14:02
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В Кемеровской области питьевую воду сливают в поле. Об этом сообщает мобильный репортёр из города Таштагол.Выше всего города установлены водонапорные ёмкости, куда круглые сутки накачивают водопроводную воду для снабжения жилых домов. Уровень, относительно реки, где проходит центральный водовод, приблизительно 150 метров. Насосы качают в ёмкости фильтрованную и хлорированную воду. А её перелив выходит прямо на поляну, и излишки воды сливаются круглые сутки просто на землю.
"При этом везде трубят про экономию," - возмущается мобильный репортёр. "А насосы потребляют тысячи киловатт-часов, качая воду. В организациях за перерасход воды наказывают работников. А воду сливают просто так," - добавляет местный житель.
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