Гигантский торнадо сняли на видео в штате Небраска

Автор: mreportertv Дата публикации: 14:34

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Торнадо бывают просто большими. А бывают - огромными. И это - второй вариант.

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/183075