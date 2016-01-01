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Главная  /  Репортажи  /  Гигантский торнадо сняли на видео в штате Небраска

Гигантский торнадо сняли на видео в штате Небраска

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:34
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Торнадо бывают просто большими. А бывают - огромными. И это - второй вариант.

Сообщается, что гигантскую изогнутую воронку, которая как будто соединяла небо и землю, запечатлел на видео житель американского штата Небраска. Причём наблюдал за ней с очень близкого расстояния.

Блогеры по достоинству оценили смелость мобильного репортёра: лайками и одобрительными комментариями. Кстати, в этом случае смерч стал предвестником сильного ненастья: чуть позже в регионе начались дожди и выпал град.

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