Гигантский торнадо сняли на видео в штате Небраска
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:34
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Торнадо бывают просто большими. А бывают - огромными. И это - второй вариант.Сообщается, что гигантскую изогнутую воронку, которая как будто соединяла небо и землю, запечатлел на видео житель американского штата Небраска. Причём наблюдал за ней с очень близкого расстояния.
Блогеры по достоинству оценили смелость мобильного репортёра: лайками и одобрительными комментариями. Кстати, в этом случае смерч стал предвестником сильного ненастья: чуть позже в регионе начались дожди и выпал град.
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