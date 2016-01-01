На парковке ТЦ на 2 км МКАД собираются дальнобойщики

Автор: denis947 Дата публикации: 14:56

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Полиция остановила на МКАД в районе подмосковного Реутова колонну протестующих дальнобойщиков. Водители фур собрались на парковке торгового центра «Шоколад» на 2-м километре кольцевой автодороги. По словам руководителя московского отделения «Объединения перевозчиков России» Сергея Рудометкина, сейчас там находятся 29 машин дальнобойщиков. Полицейские требовали, чтобы протестующие освободили парковку, которая, как они утверждают, является частной территорией. Дальнобойщики намерены попробовать договориться с администрацией торгового центра.