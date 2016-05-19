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В центре Кисловодска горит историческое здание

Автор:
Gagulia1987
Дата публикации:
16:39
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В центре Кисловодска горит историческое здание. Площадь пожара и сведения о пострадавших уточняются.

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