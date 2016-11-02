В Челябинске убрали мусор после выхода репортажа в эфир программы «Мобильный репортер»
- Автор:
- Егор Епифанов
- Дата публикации:
- 15:17
-
- 37
Репортаж местного жителя по этой теме был показан в эфире программы "Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" 16 апреля 2017 года. К чему это привело - в новом репортаже мобильного репортёра.
"Большое спасибо вашей передаче. За то, что помогли с нашей бедой. Проблема была устранена на следующий день. После показа ролика на всю страну. И пусть вся страна знает, что это работает. Люди не стесняйтесь снимать бездействия чиновников и ЖКХ организаций. Еще раз спасибо России 24 и Мобильному репортеру," - пишет мобильный репортёр.
- 37
Комментарии (0)