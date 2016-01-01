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Разбитая дорога в Казахстане

Автор:
Aaooss
Дата публикации:
16:54
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Республиканская трасса выглядит таким образом в районе живописной курортной зоны Алакол (озеро) в Казахстане. На дороге образовались глубокие ямы.

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Комментарии (0)

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