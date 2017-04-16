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Снег идет в центре Москвы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:36
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Снег идет в центральной части города с различной интенсивностью. На улице ветрено и холодно.

  • 17
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Комментарии (0)

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