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Главная  /  Репортажи  /  "Стрижка" сухих веток у Большого театра

"Стрижка" сухих веток у Большого театра

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:37
  • 22
  • 1

В сквере у Большого театра работники городских служб обрезали сухие ветки у деревьев, тем самым готовя их к весеннему сезону.

  • 22
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    16:58
    http://www.mskagency.ru/materials/2657758
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