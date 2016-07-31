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Непредсказуемые погодные явления в середине апреля

Автор:
Дмитрий Кораблев
Дата публикации:
19:53
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С каждым годом экология нашей планеты ухудшается, пора глобально задуматься о её восстановлении и предотвращении неизбежных последствий

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