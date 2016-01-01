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Аномальная погода в Новосибирске

Автор:
Lagutina111
Дата публикации:
19:53
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17 апреля в Новосибирске весь день идёт снег с дождём, и все бы как всегда, если бы не ожившие зеленые инопланетяне на крышах магазинов

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