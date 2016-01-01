Аномальная погода в Новосибирске

Автор: Lagutina111 Дата публикации: 19:53

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17 апреля в Новосибирске весь день идёт снег с дождём, и все бы как всегда, если бы не ожившие зеленые инопланетяне на крышах магазинов