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Разбитые дороги в городе Калуге

Автор:
Viktoria24
Дата публикации:
01:50
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  • 0

Дороги в городе Калуге просто ужас! Причём, тут новые дома.

  • 11
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Комментарии (0)

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