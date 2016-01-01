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Замусоренные водоотводные каналы в посёлке Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области

Автор:
Александр Захаров
Дата публикации:
01:27
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Жители нескольких домов посёлка Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области неоднократно, на протяжении 4 лет обращаются за помощью в Администрацию посёлка, чтобы почистить водоотводную канаву, которая заплыла грязью на протяжении многих лет и из-за этого вода затапливает их участки, подвалы под домами, где они хранят картошку и соления, собранные на своих участках, а самое главное, что это не стоит огромного вложения средств. Но Администрация упорно не видит в этом проблем и бездействует 4 года.

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