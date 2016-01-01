Мусоные кучи в городе Калининск Саратовской области

Автор: Ekaterina061757 Дата публикации: 09:10

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В г. Калининске Саратовской области, организацией, которая отвечает за сбор и вывоз мусора является ООО "ДЛЯ ВАС". Эта организация выиграла тендер на проведение данных работ, получила контактные данные жителей от администрации г. Калининска, а именно ФИО, адреса и количество прописанных в каждом доме. ООО "ДЛЯ ВАС" исправно исполняет лишь одну свою обязанность – ежемесячно присылает квитанции для оплаты, по факту мусор не убирается. На предоставленном фото куча мусора расположилась рядом со зданием администрации муниципального образования г. Калининск, также в этом здании располагаются Совет Депутатов Муниципального Город Калининск Калининского Муниципального района Саратовской области, МФЦ Мои документы, Росреестр, Территориальный отдел офис приема-выдачи в Калининском районе. Около года назад на этом месте стояли мусорные контейнеры, потом они исчезли, причем исчезли они не только на этом месте, но и в целом по городу, остались лишь рядом с многоэтажными домами, квитанции же после этого жителям часного сектора приходить не перестали. Фактически ООО "ДЛЯ ВАС" - вагончик, который располагается во дворе дома номер 34 по улице Советская, никаких вразумительных объяснений о работе общества "работающие" там люди дать не смогли. Вот таких подрядчиков у нас выбирают.