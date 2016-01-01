Разбитая дорога к пляжу в посёлке Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области
- Автор:
- Александр Захаров
- Дата публикации:
- 00:57
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Ежегодно жители посёлка Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области просят восстановить проезд к пляжу Озера Горское. Однако для того, чтобы не решать этот вопрос, Администрация ближе к сезону купания выставляет табличку "Купаться Запрещено". Так решается вопрос по содержанию своей территории и реагирование на просьбы жителей о восстановлении дороги, какие-то 100 метров.
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