Разбитые дороги в посёлке Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области

Автор: Александр Захаров Дата публикации: 17.04 22:43

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Бездействие местных чиновников на местах приводит из года в год посёлок Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области в упадочное состояние. Не ремонтируются дороги, пешеходные дорожки, а страдают от этого жители, а точнее 12000 жителей. Так и разваливается Давыдово, приходит в негодность от бездействия Администрации всё - дороги ,пешеходные дорожки, освещение, да всё потихоньку.