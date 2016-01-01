Разбитые дороги в посёлке Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области
- Автор:
- Александр Захаров
- Дата публикации:
- 17.04 22:43
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Бездействие местных чиновников на местах приводит из года в год посёлок Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области в упадочное состояние. Не ремонтируются дороги, пешеходные дорожки, а страдают от этого жители, а точнее 12000 жителей. Так и разваливается Давыдово, приходит в негодность от бездействия Администрации всё - дороги ,пешеходные дорожки, освещение, да всё потихоньку.
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