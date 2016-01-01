Бездействие Лесничества подмосковного Орехово-Зуева, которое может привести к ДТП

Автор: Александр Захаров Дата публикации: 01:17

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В прошлом году в Орехово-Зуевском районе Московской области на автодороге Павлово-Пасад - Куровское в районе посёлка Давыдово, в результате урагана были повалены сосны, берёзы, которые на некоторое время перекрыли дорожное движение по дороге, так как упали на неё. Хорошо, что не случилось ДТП, некоторые навалы лежат второй год. Приехало МЧС и деревья с дороги убрали, но вот уже год, как над дорогой нависают деревья, которые в любую минуту - утром, днём или вечером от порывов ветра могут упасть на проезжую часть и хорошо, если не случится снова ДТП, хотя от этого никто не застрахован. Всё это от бездействия и безнаказанности чиновников, которые не выполняют свои обязанности и бездействуют, ссылаясь на всё, что угодно, лишь бы не заниматься этой проблемой. Надеемся, что кто-то донесёт до них то, что они должны сделать свою работу, чтоб избежать ДТП и не дай бог это случится с рейсовым автобусом, которые всегда полны пассажиров. А автобусов и маршруток там проезжает много.