Не освещённые автобусные остановки в посёлке Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области

Автор: Александр Захаров Дата публикации: 17.04 23:31

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В прошлом году Администрация посёлка Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области установила Автобусную остановку, но вот освещение к ней забыли провести и из-за этого в тёмное время суток жители побаиваются идти на неё, так как она стоит в таком тёмном месте, что жители просто боятся! И это длится уже год. Жители обращаются в Администрацию, но слышат как всегда ответ - денег нет!

6 лет без освещения!. Видео 1

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/183115

На протяжении 6 лет жители просят сделать Администрацию освещение на Автобусной остановке у Районной Больницы. Ведь в эту больницу везут жителей со всего района, на автобусах приезжают как больные, так и те, кто посещает больных и жутко выходить на остановке, которая не освещается уличным освещением. Администрация всегда находит поводы и не реагирует на отсутствие освещения на остановке.А иногда на данную площадку приземляется и вертолёт МЧС (это в экстренных случаях, но такие случаи есть) и приходится останавливать машины, чтобы осветить площадку и сделать её видимой, хорошо, что размеры данной площадки позволяют это сделать. Хотелось бы, чтобы Власти задумались об этом месте, ведь когда-то и им может это пригодиться.