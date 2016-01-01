Первые в Москве рододендроны расцвели в "Аптекарском огороде"

Автор: Uwis Дата публикации: 17.04 23:41

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Первые в Москве рододендроны, известные в народе как "багульник сибирский", расцвели в "Аптекарском огороде". Кустарник с эффектными розовыми цветками можно увидеть на Вересковой горке. Сейчас под открытым небом цветут миллионы первоцветов, первые тюльпаны, нарциссы и другие растения. Заморозки, установившиеся на текущей неделе в Москве и Подмосковье, немного задержали цветение растений, но как только установится положительная температура, вся зелень в регионе начнет моментально распускаться.