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Главная  /  Репортажи  /  Первые в Москве рододендроны расцвели в "Аптекарском огороде"

Первые в Москве рододендроны расцвели в "Аптекарском огороде"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17.04 23:41
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Первые в Москве рододендроны, известные в народе как "багульник сибирский", расцвели в "Аптекарском огороде". Кустарник с эффектными розовыми цветками можно увидеть на Вересковой горке. Сейчас под открытым небом цветут миллионы первоцветов, первые тюльпаны, нарциссы и другие растения. Заморозки, установившиеся на текущей неделе в Москве и Подмосковье, немного задержали цветение растений, но как только установится положительная температура, вся зелень в регионе начнет моментально распускаться.

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