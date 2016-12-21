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Капризы апрельской погоды в Санкт-Петербурге

Автор:
sgpozzz
Дата публикации:
01:35
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  • 0

Во время движения по КАД в Санкт-Петербурге налетел снежный заряд.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

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