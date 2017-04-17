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Возгорание в жилом доме на Щелковском шоссе в Москве (17.04.17.)

Автор:
NikSA
Дата публикации:
09:10
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Сгорела квартира в жилом доме на Щелковском шоссе дом 79 в Москве.

  • 10
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