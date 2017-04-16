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Снежный конец апреля в Питере

Автор:
Dmitry_bueno
Дата публикации:
09:10
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Обильный снегопад в Петербурге. Утро 18 апреля.

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