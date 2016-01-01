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В Таганроге "ГАЗель" колесом провалилась в провал на дороге

Автор:
Avto-Garik
Дата публикации:
09:02
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В Таганроге "ГАЗель" колесом провалилась в провал на дороге.

  • 10
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