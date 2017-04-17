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Морозное и солнечное утро в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:01
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Температура воздуха утром в столице минус 5 градусов. Светит солнце, ветра нет.

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Комментарии (0)

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