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Главная  /  Репортажи  /  Пьяный водитель совершил серьёзное ДТП на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге (17.04.17)

Пьяный водитель совершил серьёзное ДТП на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге (17.04.17)

Автор:
JapanSee
Дата публикации:
13:15
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В центре Санкт-Петербурга от набережной канала Грибоедова дом 35 до пересечения набережной канала Грибоедова и Гороховой улицы легковой автомобиль врезался в припаркованные машины. Управлял машиной "Хендай Солярис" водитель в неадекватном состоянии. После того как совершил правонарушение и собрал несколько автомобилей, его автомобиль развернуто и он был заблокирован, сработали подушки безопасности, пытался скрыться, но был задержан и передан полиции, находясь в приподнятом, веселом настроении был посажен в полицейскую машину где начал кричать дикими криками, видимо начиная осознавать что произошло. Пострадало более 5 автомобилей, несколько автомобилей повреждены тотально и восстановлению не подлежат.

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