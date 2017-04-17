Пьяный водитель совершил серьёзное ДТП на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге (17.04.17)

Автор: JapanSee Дата публикации: 13:15

19

19 0

В центре Санкт-Петербурга от набережной канала Грибоедова дом 35 до пересечения набережной канала Грибоедова и Гороховой улицы легковой автомобиль врезался в припаркованные машины. Управлял машиной "Хендай Солярис" водитель в неадекватном состоянии. После того как совершил правонарушение и собрал несколько автомобилей, его автомобиль развернуто и он был заблокирован, сработали подушки безопасности, пытался скрыться, но был задержан и передан полиции, находясь в приподнятом, веселом настроении был посажен в полицейскую машину где начал кричать дикими криками, видимо начиная осознавать что произошло. Пострадало более 5 автомобилей, несколько автомобилей повреждены тотально и восстановлению не подлежат.