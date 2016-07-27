Утром 18-го апреля в средней полосе России выпал снег

32

32 1

18-го апреля в Самойловке, что в Саратовской области (в 20 км от Волгоградской обл.), выпал снег. Уже была зелёная травка, на деревьях начали появляться зелёные листики, кое что из рассады уже взошло, а некоторые жители на днях посадили картошку. Температура ещё позавчера и вчера поднималась до +13 градусов, было солнечно. И вот сегодня резко испортилась погода, похолодало до 0 градусов и рано утром обильно посыпали снежные хлопья. Сначала интересно смотрелась зелёная трава, слегка присыпанная снежком, но спустя некоторое время всё стало белоснежным. Первое видео с закадровой озвучкой, снятое в 9.00 утра по Мск. Второе видео снято в 7.30 по Мск. Просьба добавить обязательные теги: Саратовская область, репортаж, закадр, снегопад.