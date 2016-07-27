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Главная  /  Репортажи  /  Утром 18-го апреля в средней полосе России выпал снег

Утром 18-го апреля в средней полосе России выпал снег

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
09:37
  • 32
  • 1

18-го апреля в Самойловке, что в Саратовской области (в 20 км от Волгоградской обл.), выпал снег. Уже была зелёная травка, на деревьях начали появляться зелёные листики, кое что из рассады уже взошло, а некоторые жители на днях посадили картошку. Температура ещё позавчера и вчера поднималась до +13 градусов, было солнечно. И вот сегодня резко испортилась погода, похолодало до 0 градусов и рано утром обильно посыпали снежные хлопья. Сначала интересно смотрелась зелёная трава, слегка присыпанная снежком, но спустя некоторое время всё стало белоснежным. Первое видео с закадровой озвучкой, снятое в 9.00 утра по Мск. Второе видео снято в 7.30 по Мск. Просьба добавить обязательные теги: Саратовская область, репортаж, закадр, снегопад.

  • 32
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    09:35
    Просьба добавить обязательные теги: Саратовская область, репортаж, закадр, снегопад. Когда уже отремонтируют "новый" сайт?
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