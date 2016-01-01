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Сильный снегопад прошел в Иркутске

Автор:
walder78
Дата публикации:
10:28
  • 14
  • 1

Сильный снегопад прошел в первой половине дня в Иркутске, а после обеда выглянуло солнце и все начало таять.

  • 14
  • 1

Комментарии (1)

  • walder78
    11:45
    Снегопад в Иркутске https://youtu.be/XmjErQOH95c
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