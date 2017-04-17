Автомобили объезжают пробку через дворы в Одинцово

Автор: ROKRz Дата публикации: 13:12

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Каждое утро и каждый вечер при выходе из дома мы наблюдаем такую картину - автомобильные пробки прямо в нашем дворе на улице Северная д. 54 в городе Одинцово. Из-за этого страдают местные жители, среди которых очень много детей и пенсионеров, рядом два садика и школа, через наш дом идёт множество людей с детьми из соседних домов. Идти приходится по проезжей части, пешеходной дорожки там нет. Машин в часы-пик уйма! Разъехаться они не могут, движение стало в обе стороны через наш дом, после того как администрация нашего города убрала бетонную клумбу и сделала проезд через наш двор сквозным. Также машинами, в том числе и грузовыми, раскатали все газоны, по сносили кусты, выкорчевали бордюры. Жильцов не предупреждали и не спрашивали их мнение. Обращались с письмами в "Добродел" и в саму администрацию, приходят только отписки.