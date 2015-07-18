Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Свалка мусора образовалась в городе Димитровград

Свалка мусора образовалась в городе Димитровград

Автор:
Saraev
Дата публикации:
13:22
  • 13
  • 0

Свалка мусора в черте города Дмитровград Ульяновской области.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

49 0
09:10 | Ekaterina061757
Мусоные кучи в городе Калининск Саратовской области
28 0
12.04 17:43 | Аноним
Свалка мусора образовалась в селе Михайловка Приморского края
43 1
16.04 10:14 | pan0462004
Кучи мусора в центре Курска
47 0
12.03 11:23 | Алексей Пикалов
Выбросы из трубы завода в поселке Меловой Ульяновской области
253 0
18.07.2015 23:20 | 24elena11
Незаконно возведенное строение в г. Димитровграде