Разбитая дорога во дворе дома в Новомосковске Тульской области

Автор: Maximum71 Дата публикации: 13:38

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Дорога во дворе г. Новомосковска центра города, отсутствует уже 9 лет. Образовались глубокие ямы, которые заполняются дождевой водой.