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Главная  /  Репортажи  /  Разбитая дорога во дворе дома в Новомосковске Тульской области

Разбитая дорога во дворе дома в Новомосковске Тульской области

Автор:
Maximum71
Дата публикации:
13:38
  • 12
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Дорога во дворе г. Новомосковска центра города, отсутствует уже 9 лет. Образовались глубокие ямы, которые заполняются дождевой водой.

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Комментарии (0)

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