территория площади Нартова и памятник Ветеранам Великой Отечественной Войны в ужасном состоянии в Нижнем Новгороде

Автор: Арсений Шевченко Дата публикации: 13:49

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Здравствуйте. Вас беспокоит город Нижний Новгород, Советский район, пл Нартова (пересечение между ул. Бекетова и ул Нартова) её территория и сам памятник Ветеранам Великой Отечественной Войны и Труженикам Тыла в ужасном состоянии. И это накануне 9 мая - Дня Победы (осталось всего 2-3 недели). Облицовочная плитка на памятнике ВОВ местами разбита т.к зимой коммунальщики к ее основанию сбрасывали завалы снега и Льда. Ржавый и местами давно сломан забор по периметру данного сквера. В добавок-переполненные урны и многочисленный мусор по всей площади газона и клумб особенно у самого памятника и вдоль дорожек, одни бутылки, пластик и т. д. Рядом (В 5 метрах) располагаются незаконная торговля ларьков и киосков, от них постоянно остается очень много мусора и в добавок они портят вид данной площади и памятника в целом. Местные чиновники на обращения жителей не реагируют вообще -одни лишь отписки и обещания! А так же, летом совсем не косят на газоне траву, бурьян вырастает свыше метра! Помогите решить эту проблему и заставить чиновников выполнять свою работу, не чего нового не просим просто что бы следили за хорошем состоянием памятного места. Проблема не решается года 4 уже, а памятник относительно новый на 65 годовщину Победы поставлен, и "благополучно" к сожалению забыт. Родственникам Ветеранов Войны очень обидно смотреть на такое не уважение к святой памяти Ветеранов и Труженикам Тыла. p.s. Спасибо Вам за понимание! Не судите строго за качество Фото и Видео)