Текущая вода подмывает стоянку и детскую площадку в городе Нижняя Тура Свердловской области
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 14:06
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В городе Нижняя Тура Свердловской области, уже 3 года гадают чиновники, как решить проблему с образовавшимся "родником" из горячей воды, но только наши бабушки решили проблему с отводом воды в ливнёвку. Земля на территории стоянок и детской площадки постепенно вымывается и проседает. И никому дела нет до этого. Помогите нам с решением этой проблемы.
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