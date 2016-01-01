Текущая вода подмывает стоянку и детскую площадку в городе Нижняя Тура Свердловской области

Автор: Аноним Дата публикации: 14:06

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В городе Нижняя Тура Свердловской области, уже 3 года гадают чиновники, как решить проблему с образовавшимся "родником" из горячей воды, но только наши бабушки решили проблему с отводом воды в ливнёвку. Земля на территории стоянок и детской площадки постепенно вымывается и проседает. И никому дела нет до этого. Помогите нам с решением этой проблемы.