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Свалка строительного мусора образовалась около школы в Липецке

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14:19
  • 18
  • 0

В Липецке строят новую школу, а рядом сделали свалку из строительного мусора.

  • 18
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Комментарии (0)

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