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Главная  /  Репортажи  /  Дорожники укладывают асфальт в лужу в городе Электроугли

Дорожники укладывают асфальт в лужу в городе Электроугли

Автор:
Zahar Suvorov
Дата публикации:
14:24
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Вот так мэр города Электроугли, экономит на бюджете города. Дорожники укладывают асфальт прямо в лужу.

  • 22
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Комментарии (0)

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