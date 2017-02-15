Дорожники укладывают асфальт в лужу в городе Электроугли

Автор: Zahar Suvorov Дата публикации: 14:24

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Вот так мэр города Электроугли, экономит на бюджете города. Дорожники укладывают асфальт прямо в лужу.