Разбитая дорога к детскому саду в деревне Давыдово Московской области

Автор: Александр Захаров Дата публикации: 14:50

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На протяжении нескольких лет жители деревни Давыдово обращаются к администрации навести порядок с подъездом к детскому садику "Солнышко". Однако администрация не желает наводить порядок на своей территории ссылаясь на нехватку денег ,только вот непонятно, создав комбинат по благоустройству Давыдова при администрации, выделяя ему ежегодно по 15000000 рублей, имея коммунальную технику, которую выделил Губернатор М.О Воробьёв А.Ю, администрация всё равно не желает ни чего делать, даже не смотря на предписания АдмТехНадзора. Вот что значит местные чиновники на местах их ни чем не пробить, и это всё от того, что контроля за ними нет.