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Небольшой снег прошёл в Белгороде

Автор:
DmitriyMit
Дата публикации:
15:56
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В Белгороде прошёл небольшой мокрый снег.

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