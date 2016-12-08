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Главная  /  Репортажи  /  В п.г.т. Килемары Республики Марий Эл погибает лес

В п.г.т. Килемары Республики Марий Эл погибает лес

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
16:00
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В Килемарском районе погибает лес. Самое страшное, что никому нет дела до этого. Лес просто медленно умирает. Если не предпринять никаких мер, то гибель леса продолжится. Именно этот лес находится в черте поселка и есть угроза жизни и здоровью людей. Местные власти не видят, либо не хотят видеть, сложившейся ситуации. Это весьма печально. Это служит еще одним доказательством наплевательского отношения к местным жителям.

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