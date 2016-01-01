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Главная  /  Репортажи  /  Метель обрушилась на Южно-Сахалинск

Метель обрушилась на Южно-Сахалинск

Автор:
AntonLyakhovskiy
Дата публикации:
16:04
  • 29
  • 0

Штормовое предупреждение на острове Сахалин. На город обрушилась метель.

  • 29
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