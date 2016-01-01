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Разбитые дороги в Новой Москве

Автор:
Михаил Митин
Дата публикации:
16:06
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Ужасное состояние дороги в Новой Москве. В районе деревни Новогромово на дороге образовались ямы.

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