Первый каштан расцвёл в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:18

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Первый в этом весеннем сезоне каштан расцвёл в центре Москвы. Обычно каштану зацветают в мае в столице, а этот решил расцвести в апреле.