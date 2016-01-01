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Первый каштан расцвёл в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:18
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Первый в этом весеннем сезоне каштан расцвёл в центре Москвы. Обычно каштану зацветают в мае в столице, а этот решил расцвести в апреле.

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