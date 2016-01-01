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Работа над граффити М. Кутузову на Боровицкой площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:19
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Работу над портретом великому русскому военноначальнику М.Кутузову заканчивают на одном из фасадов здания на Боровицкой площади.

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