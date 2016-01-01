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Преступники, скрываясь с места нападения, попали в ДТП на Велозаводской улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
17:21
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После совершенного на улице Люблинская вооруженного нападения на автомобиль "Фольксваген", преступники попытались скрыться на автомобиле "Ниссан", но через несколько километров попали в ДТП на Велозаводской улице. Машина с преступниками сбила дорожный знак и вылетела на тротуар, где налетчики кинули транспорт и убежали. На месте обнаружения автомобиля работают полицейские и следователи. Розыск преступников продолжается.

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