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Мойка скульптур-клоунов на Цветном бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:26
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На Цветном бульваре работники городской службы отмывали от зимней грязи скульптуры-клоунов.

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