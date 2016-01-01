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Последствия ДТП с участием автомобиля Скорой помощи на Дмитровском шоссе

Автор:
Max_019
Дата публикации:
17:27
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Днём 18 апреля на севере столицы произошло ДТП с участием автомобиля Скорой помощи. На Дмитровском шоссе, у дома 21, столкнулись 3 автомобиля: "Лада", "Хёндай" и "Мерседес", который принадлежит 43 подстанции Скорой помощи. Как пояснил водитель кроссовера "Хёндай", он двигался по Дмитровскому шоссе в сторону области и начал совершать поворот направо, на заправку. В это же время водитель автомобиля "Лада" из 2 полосы также захотел свернуть на заправку, не пропустил справа автомобиль Скорой помощи и столкнулся со Скорой. Скорая, в свою, очередь врезалась в кроссовер. К моменту съёмки автомобиль-виновника аварии увезли на эвакуаторе. Два других автомобиля также ожидают эвакуатор. Автомобили получили серьёзные повреждения. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

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