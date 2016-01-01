Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Наладка подсветки фонтанов в Алексанровском саду

Наладка подсветки фонтанов в Алексанровском саду

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:28
  • 7
  • 0

В Александровском саду после зимы заново настраивают и подсоединяют подсветку у фонтанов.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
17:27 | Max_019
Последствия ДТП с участием автомобиля Скорой помощи на Дмитровском шоссе
7 0
17:26 | LaimeLaim
Мойка скульптур-клоунов на Цветном бульваре
19 0
15:46 | LaimeLaim
Тестовый запуск фонтана “Тройка” в Александровском саду
27 0
11.04 19:09 | Uwis
На Большой Дмитровке включили праздничную подсветку