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Обзор погоды в столице 18 апреля

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:10
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В столице прохладно и пасмурно. Воздух прогрелся до +4С, что нормально для марта, но не для апреля.

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