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Главная  /  Репортажи  /  "Эковахта Сахалина" обнаружила на несанкционированных свалках боеприпасы и документы уважаемых организаций (14.04.17.)

"Эковахта Сахалина" обнаружила на несанкционированных свалках боеприпасы и документы уважаемых организаций (14.04.17.)

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
17:57
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При проведении полевого рейда вдоль реки Хомутовка, "Эковахта Сахалина" выявила три несанкционированные свалки мусора на дороге, ведущей на восток от воинской части, расположенной в восточной части пос. Хомутово (точный адрес и номер воинской части "Эковахте" известны). Рейд был проведен по сигналу волонтеров общественной организации, которые отмечают, что еще в конце осени прошлого года этих свалок там не было. На одной из свалок, находящейся в водоохранной зоне реки Хомутовки, мусор на момент осмотра интенсивно горел, огонь угрожал растущим вплотную к нему лесным насаждениям. Поскольку все три свалки размещены на землях Министерства обороны России, экологи немедленно сообщили об опасности лесного пожара в диспетчерский пункт Сахалинского филиала ВГАУ "Оборонлес". По поступившей оттуда некоторое время спустя информации, загорание было оперативно потушено. По составу мусора можно сделать выводы о его принадлежности. Так, на двухсвалках из трех мусор имеет в основном военное происхождение - ящики от боеприпасов, армейское обмундирование, упаковки от сухих пайков, противогазные сумки, солдатские котелки и др. На первой свалке были даже обнаружены заряд для 125-мм орудия серии Д-81, а также таблички с надписями "МТ-ЛБ – 333" и "МТ-ЛБ – 310" с указанием ответственных лиц, их должностей и воинских званий. На самой дальней свалке военный мусор отсутствует, но имеются документы ряда гражданских организаций. Часть их относятся к проекту "Сахалин -2", например, оригиналы сопроводительных документов наотходы, в которых прямо указано, что их производителем является "SEIC". Указан также объект – "LNG/ETF", компания-перевозчик отходов ("CTSD"), и компания-получатель отходов ("Сахалинский водоканал"). Другая часть мусора здесь имеет отношение к Южному территориальному отделу Управления Роснедвижимости по Сахалинской области (в составе мусора найдены оригиналы со ответствующих документов, в частности кадастровые паспорта земельных участков). Несанкционированное размещение мусора в не предназначенных для этого местах является нарушением федерального закона "Об охране окружающей среды" и Земельного кодекса РФ. Санкции за эти нарушения предусмотрены рядом статей Кодекса об административных правонарушениях России. Экологи направили обращения в Южно-Сахалинский филиал ФГАУ "Управление лесного хозяйства МО РФ" и в военную прокуратуру с просьбой принять меры к выявлению и наказанию загрязнителей леса. Военной прокуратуре адресована отдельная просьба о проверке в расположенной поблизости воинской части соблюдения требований в сфере хранения и обращения с боеприпасами, а также о принятии срочных мер к нейтрализации тех, что были обнаружены на несанкционированной свалке. Примечание ред.: редакция сайта "Мобильный репортёр" не несёт ответственности за опубликованный видео и фото материал. Автором репортажа является РОО "Экологическая вахта Сахалина".

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