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Мусорные кучи в городе Коркино в Челябинской области

Автор:
cergey.ivanov.
Дата публикации:
19:35
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Вот такую картину можно наблюдать в наших дворах. Пылище, грязище... А про дороги будет отдельный ролик!

  • 6
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Комментарии (0)

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