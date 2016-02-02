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Зимний апрель в Харькове

Автор:
facebook1425724130828201
Дата публикации:
22:07
  • 11
  • 0

18 апреля в Харькове на Украине очень неожиданно пошел снег. Замело весь город.

  • 11
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Комментарии (0)

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