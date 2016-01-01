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Парк Мосгордумы откроется для жителей и гостей столицы 22 апреля

Автор:
Uwis
Дата публикации:
23:08
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Парковую зону Московского городского парламентско-общественного центра откроют для москвичей и гостей столицы 22 апреля. В этот день в Мосгордуме состоится несколько значимых мероприятий, в том числе выставка двухметровых пасхальных яиц - победителей конкурса, который ежегодно проходит в Москве в рамках Петровского Пасхального фестиваля. Парк будет открыт для всех желающих в выходные и праздничные дни.

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